Бийск: В правительстве края подтвердили, что часть московских трамваев отдадут в Бийск

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Транспортировка вагонов в Бийск будет осуществлена за счет бюджета города.

В ходе онлайн-форума, посвященному подведению итогов работы дорожной отрасли в 2021 году, бийчане задали вопрос о трамваях замминистру транспорта Алтайского края, Валерию Никитюку.

Чиновник пояснил, что до конца октября 10 трамваев должны доставить в Барнаул из Москвы. Изначально транспортные средства будут переданы на баланс администрации краевой столицы, после чего оформлены в краевую собственность. Затем планируется перейти к распределению трамваев между Барнаулом и Бийском.

— В дальнейшем транспортировка в Бийск будет осуществлена за счет бюджета наукограда, — заключил Никитюк.

Напомним, трамваи «Tatra T3 SU» региону подарил мэр Москвы Сергей Собянин. Их в край привезут уже после капитально- восстановительного ремонта. В Бийске надеются, что московские вагоны появятся на улицах города уже в этом году.

Московские трамваи могут выйти на линию в Бийске уже в этом году

12:05, 29.09.2021 2063

Бийский рабочий