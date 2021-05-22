Бийск: В Пермском крае десятиклассник напал с ножом на учительницу физики

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С ножевыми ранениями шеи 74-летнего педагоги доставили в больницу.

Инцидент произошел в Березниковском лицее №1, пострадала учительница физики. Женщину в состоянии средней тяжести вертолетом доставили в Пермскую краевую клиническую больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщает Telegram-канал Baza, 16-летний ученик считал, что ему занижают оценки, поэтому он решил ей отомстить.

Накануне Роман Долбеев записал несколько голосовых сообщений знакомому. Он рассказал, что думал о самоубийстве, а потом и об убийстве. Одноклассники знали, что у Романа есть ножи.

— На данный момент у меня вообще никого нету. Серьезно. У меня есть куча знакомых, но у меня нет хорошего друга, у меня нет хорошей подруги, у меня нет девушки, с родителями я вижусь три раза в день, это если в лучшем случае. Кажется, я никого шибко-то не любил. Еще одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел темный свитер, перчатки, маску. Я реально пошел искать того, кого можно убить. Я два часа проходил и в итоге у меня произошел отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню.

Омбудсмен по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, рассказала, что мальчик был из нормальной семьи:

— Ученик 10-го класса. На учетах не состоял. Сейчас выехала комиссия, будет разбираться, — сказала она.

Она назвала причиной нападения лицеиста на учительницу его отношения с родителями. Светлана Денисова считает, что в опубликованной переписке Романа с одноклассником «одиночество сквозит из каждой строки»:

— У него семья в группе «Норма». Претензий никаких не было. Надо говорить о том, что в очередной раз ребёнок из группы «Норма» совершает преступление — вот, что страшно. Причина — сколько мы анализируем подобных происшествий в крае – в нарушении детско-родительских взаимоотношений. Ведь у мальчика, судя по опубликованной переписке, одиночество сквозит из каждой строки. А сейчас идёт информация, что и родители куда-то уехали, но она не проверена пока что. 10 класс, конец года – понятно, что дети все на пределе физических и эмоциональных сил, надо поддерживать и любить своих детей.

Омбудсмен рекомендовала родителям детей, особенно выпускных классов, чаще говорить со своими детьми и обсуждать, что их волнует. Она также выступила за предложение широко осветить и поддержать ограничения о продаже огнестрельного и холодного оружия.

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15:19, 13.05.2021 1147

Бийский рабочий