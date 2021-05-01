Бийск: В программе развития ЖКХ Бийска заложили средства на эвакуацию трупов

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В программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства в городе Бийске» внесли ряд изменений.

Прежде всего, это касается целевых показателей и финансирования.

Так, в 2021 году финансирования программы за счет городского бюджета составит 237 млн руб.

Большая часть из них – почти 150 млн руб. будет направлена на содержание и развитие улично-дорожной сети, и 18 млн руб. – на капитальный ремонт дорог (основная часть средств по этой статье будет направлена в город из краевого бюджета – 247 млн руб.).

Более чем в 20 млн руб. обойдутся городскому бюджету работы по содержанию и уборке территорий скверов, бульваров, парков и зеленых зон в Бийск.

Есть среди задач программы развития ЖКХ и «вечные темы» — предоставление ритуальных услуг и содержания мест захоронения – на все 3,1 млн руб. Среди мероприятий тут обозначена даже «организация эвакуации трупов и трупных органов человека в морг».

Бийский рабочий