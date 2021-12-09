Бийск: В очереди 6000: в Алтайском крае остро стоит проблема с жильём для детей-сирот

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Получить жильё сложно из-за многочисленных правовых нестыковок

В этом году в Алтайском крае к уполномоченному по правам человека обращался 1831 заявитель по различным традиционным темам. Больше всего обращений связано с законодательством социального страхования и социального обеспечения, обеспечением жильём, уголовно-процессуальным законодательством. Достаточно много жалоб стало и в адрес функционирования правоохранительной системы, при этом, сократилось количество жалоб об охране здоровья.

– Количество жалоб в этом году возросло на 21% относительно 7 декабря прошлого года. А в прошлом году, наоборот, наблюдался очень серьёзный спад обращений граждан, – говорит Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. – На мой взгляд, это было связано с двумя причинами: общественно-психологический шок от пандемии.

С начала марта прошлого года до середины осени, количество обращений к уполномоченному резко сократилось. Тенденция зафиксирована не только в Алтайском крае, но и в других регионах. Вторая причина связана с тем, что мы тоже снизили свою активность, потому что были ограничения на проведение личных приёмов, мы прекратили выезды в районы.

«Дети-сироты» уже успевают вырасти и обзавестись семьей, к моменту получения квартиры Фото: Сергей Кулыгин

Борис Владимирович также с сожалением подчеркнул, что много обращений и жалоб остались неудовлетворёнными. Зачастую они связаны с системными проблемами в обществе. Например, обеспечение детей-сирот жильём. В Алтайском крае 1500 решений судов, и 6000 человек в очереди.

– Сегодня мы уже имеем жалобы от тех, кто не обращался в суд, или в интересах которых не обращались в суд Прокуроры или другие инстанции о том, на каком основании их «отодвигают» от очереди. Потому что есть очередь для «обратившихся в суд» и «не обратившихся в суд», которые каждый раз теряют свои позиции. Это проблема не только краевая.

Несмотря на то, что сейчас выделяются огромные средства на приобретение жилья, этого недостаточно. И даже при наличии ресурсов, нет возможности приобрести это жильё.

Путаница с очередями «отодвигает» сирот, которые не обращались в суд от заветной цели Фото: Сергей Кулыгин

Совсем недавно на координационном совете российских уполномоченных в Москве в ноябре серьёзно поднимали эту проблему. Она озвучивалась и в высших органах госвласти. Например, Марат Хуснуллин, вицепремьер правительства РФ, говорил о том, что это одна из острейших проблем. И сейчас правительство наконец-то приступило к разработке вариантов её решения. Создана специальная рабочая группа, под руководством экс уполномоченного по правам ребёнка в РФ Анны Кузнецовой, которой поручено в течение первого квартала выйти с законодательным предложением по разрешению этой проблемы.

А им всё мало: в Алтайском крае пенсионеры обращаются за повышением выплат

11:17, 07.12.2021 6270

Бийский рабочий