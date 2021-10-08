Бийск: В отношении бийского «Водоканала» могут начать процедуру банкротства

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Задолженность бийского МУП «Водоканал» перед энергопоставщиками может обернуться банкротством

О том, что у бийского МУП «Водоканал» сложились серьезные задолженности перед поставщиками, «БР» уже писал.

Бийскому «Водоканалу» даже потребовалось привлечь от третьих лиц 100 млн руб., чтобы рассчитаться перед кредиторами, заплатив по долгам ряду предприятий: «Газпром Межрегион Новосибирск», «Алтайкрайэнерго», «Росгазификация», ТК «Фактор», «АлтайУголь».

Теперь же стало известно, что еще один кредитор бийского МУПа намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве «Водоканала».

Намерение опубликовано на портала Федресурс. Это единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности

Так, за 4 октября там появилось сообщение о том, что предприятие «Алтайэнергосбыт» намерено обратиться с заявлением о признании МУП Бийска «Водоканал» несостоятельным в связи с наличием у него признаков банкротства.

Предприятия до этого ушли в суды. Причина — невыплата «Водоканалом» средств за потребленную энергию. По данным «Банкфакса», долг за электричество перед поставщиком может составлять 7,8 млн руб.

При этом задолженность продолжает расти. Так, ранее «Алтайэнергосбыт» обращался в Арбитражный суд Алтайского края о о взыскании с «Водоканала» задолженности за электроэнергию за последние месяцы: 688 тыс. руб. — за июль 2021 года и 777 тыс. руб. — за август 2021 года.

Напомним, возможное банкротство муниципального предприятия обсуждали и на минувшем заседании Думы Бийска.

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Депутат Евгений Беляев, председатель комитета Думы по ЖКХ, перечислял, какие суммы город направлял предприятию: 19 млн руб. – в 2020 году, 10 млн руб. – уже в 2021-м. При этом общая кредиторская задолженность предприятия перешагнула за 200 млн руб.

Самому предприятию вроде бы и есть, с кого взять деньги – с потребителей, задолжавших за услуги МУПа, но дебиторская задолженность «Водоканала» только растет: с января по май этого года – плюс 50 % к тому, что было.

Ранее в мэрии поясняли, что причины тяжелого финансового положения «Водоканала» — непрофильная деятельность по обслуживанию малых котельных, который МУПу пришлось принять на себя после того, как с рынка ушел предыдущее обслуживающее предприятие.

В конце 2017 года на «Водоканале» приняли котельные, которые бросил предыдущий арендатор.

МУП «Водоканал» потребовалось 100 млн руб., чтобы рассчитаться перед поставщикам Фото: Сергей Кулыгин, "БР"; архив "БР".

Однако проблемы у «Водоканала» возникали и до этого, например, в 2016 году, когда МУПу также предрекали банкротство. Напомним, начать процедуру можно в отношении любого предприятия, сумма задолженности которого превышает 500 тыс. руб., а просрочка составляет более трех месяцев. Таким образом, бийский «Водоканал» — под угрозой.

Договориться об отсрочке платежей с кредиторами МУПу не удалось. Тогда и были привлечены дополнительные 100 млн руб., рассчитываться за пользование которыми «Водоканал» будет до весны 2024 годы.

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В противном случае, говорят в мэрии, могли быть арестованы счета «Водоканала» а, значит, все платежи, поступающие от абонентов, шли бы на погашение этих задолженности, и средств на текущую деятельность, на заплаты, на налоги просто не было бы.

В то же время, в администрации поясняли, что даже при худшем раскладе, система холодного водоснабжения не могла бы оказаться в частных руках, то есть быть проданной как имущество банкротящегося предприятия, как это происходит сейчас, например, с «Маяком».

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В России существует две основных формы управления системами холодного водоснабжения: это МУПы, как в Бийске, или оператор систем водоснабжения и водоотведения, как в Барнауле. Там сети использует частный инвестор на правах концессии — также, как малые котельные Бийска переданы СГК.

Бийский рабочий