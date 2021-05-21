Бийск: В отношении администрации Бийска возбудили уголовное дело из-за халатности

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История со спековскими домами в Бийске получила продолжение.

История «трех просят», как в народе называют дома, построенные в Бийске на улице Спекова в рамках программы переселения, набирает новые обороты.

Дома, построенные новосибирской компанией «Новолит» за свою историю уже не раз прогремели на всю Россию, поскольку жилье для переселенцев из ветхого и аварийного жилья оказалось не многим лучше того, из которого они переезжали.

Построенные якобы по современной технологии, они почти тут же потребовали доработки, причем существенной: стены оказались тонкими, полы – хрупкими, причем насколько, что сразу после заселения во многих квартирах люди начали буквально проваливаться.

К тому же у новоселов появились жалобы на плохое самочувствие, причину которого видели в странном запахе, царящем в помещении – чуть позже даже далекие от химии переселенцы узнали, что такие ПДК, фенолы и формальдегиды.

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Застройщик уверял: в домах, построенных по такой технологии «живет вся Европа». Но если в 2012 году администрация еще пыталась оправдать застройщика, то уже через год также начала выставлять ему претензии.

История тянулась долго. На Спекова регулярно приезжали различные комиссии, но вопрос не решался.

Два года назад, в 2019 году, о «трех поросятах» вновь громко заговорили. В мэрии прошли обыски, а уже вскоре под стражей оказался Дмитрий Маслюк, и.о. замглавы Бийска.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного против Дмитрия Маслюка, следствием установлено, что администрацией Бийска был заключен договор на строительство трех домов на улице Спекова по программе переселения из аварийного жилья. Должностными лицами муниципалитета процесс строительства жилья не контролировался, а по его завершению дома с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.

Суды в отношении Маслюка идут по сей день. Сейчас идет предоставление доказательств стороной защиты.

За это время часть квартир в «трех поросятах» признали непригодными для жилья, а собственникам предложили новые квартиры. Впрочем, уезжать со Спекова решились не все.

В адрес главы Бийска а марте 2021 года даже было внесено представление об устранении нарушений жилищных прав граждан, проживающих в многоквартирных домах на Спекова, допущенных при переселении из аварийного жилья. В нем же говорилось о непринятии мер, направленных на устранение нарушения прав граждан, переселенных в жилые помещения, не отвечающие установленным требованиям безопасности

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А еще по результатам расследования уголовного дела в отношении Маслюка, Следственный комитет заявил о необходимости проведения дополнительного обследования спековских домов с привлечением независимых экспертов. Они должны установить, возможно ли вообще проживание граждан в этих помещениях.

В свою очередь краевой Минстрой направил администрации Бийска поручение о необходимости обследования построенных домов.

По результатам этой дополнительной проверки необходимо было принять решение об аварийности домов, чего сделано не было.

В связи с этим в действиях мэрии усматриваются признаки уголовного преступления по статье «Халатность».

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время находится в производстве.

Бийский рабочий