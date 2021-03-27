Бийск: В ожидании весны: афиша мероприятий Бийска на 27 и 28 марта

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Завершается рабочая неделя, самое время подумать, чем заняться в выходные дни.

27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

10.00 – Краевой фестиваль детского художественного творчества «Волшебная свирель». Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56, театральный зал.

12.00 – Домашняя сказка «Кот Леопольд». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

12.00 – Игровая программа для детей «Сказки на Новый лад». Где: площадь перед ДК «Родина», квартал АБ

17.00 – Народная комедия «Ночь перед Рождеством». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

17.30 – Музыкальный «Открытый микрофон». Где: Библиотека семейного чтения, пл. 9 января, 4.

18.00 – Театральный проект «Живая история» — 4 мини-спектакля в форматах итальянского театра дель арте, русского крепостного театра, английского шекспировского театра, камерного театра. Гд: ДК БОЗ, ул. Социалистическая, 80.

28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11.00 — Церемония закрытия XXV краевого фестиваля детского художественного творчества «Волшебная свирель». Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56, театральный зал.

12.00 — Гала-концерт участников фестиваля детского художественного творчества «Волшебная свирель». Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56, театральный зал.

11.00 – Детская программа по астрономии «Школа Миртика». Тема: «Созвездия». Где: Бийский планетарий, ул. Социалистическая, 2/1.

12.00 – Познавательная лекция для детей и родителей. Где: Бийский планетарий, ул. Социалистическая, 2/1.

12.00 – Волшебная сказка «Госпожа Метелица». Где: Бийский драматический театр, ул. Советская, 25.

17.00 – Комедия «Безумный день или Женитьба Фигаро», начало в 17.00.

17.00 – Концерт бардовской песни СКП «Подснежник». Где: ГДК, ул. Горно-Алтайская, 56, паркетный зал.

18.00 – Театральный проект «Живая история» — 4 мини-спектакля в форматах итальянского театра дель арте, русского крепостного театра, английского шекспировского театра, камерного театра. Гд: ДК БОЗ, ул. Социалистическая, 80.

В Бийске «Солнечно»: среди сибирских снегов открылась выставка о жаркой Африке

15:11, 25.03.2021 794

ВЫСТАВКИ

Открытый конкурс декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Мартовский кот». Где: КСЦ, ул. Льнокомбината, 22.

Городская художественная выставка «6 этаж», Бийское отделение СХ Алтайского края. Где: Выставочный зал, ул. Васильева, 36, с. 10.00 до 17.00.

Выставка «День рождения телефонного аппарата». Где: Бийский краеведческий музей, исторический отдел, ул. Ленина, 134, с 10.00 до 17.00.

Фотовыставка «Русское географическое общество на Алтае». Где: «Музей Чуйского тракта», ул. Советская, 42, с 10.00 до 17.00.

Персональная выставка Марины Уткиной «Солнечно» (этнографика, живопись, декоративные панно). Где: галерея «АлтайТалантБийск», ТК «Модный», 4 этаж. Вход свободный.

18 марта в Бийске откроется выставка художников города «Шестой этаж»

17:17, 17.03.2021 587

НОВИНКИ КИНОПРОКАТА

«Годзилла против Конга»

Когда в наш мир явится новая угроза, два мифических монстра сойдутся в захватывающем поединке. Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неведомыми силами, — лишь малая часть тайны, спрятанной в недрах Земли. 12+

Фантастика, США, в прокате до 7 апреля. В ролях: Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун, Ребекка Холл, Брайан Тайри Генри и др.

«Поступь хаоса»

Юноша Тодд Хьюитт живёт с приёмными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне, городке в Новом мире, на планете, колонизированной землянами. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через, так называемый, Шум, поток образов, слов и звуков, не оставляющий жителям никаких личных секретов. Тодд обнаруживает, что есть место абсолютной тишины и есть даже люди, способные эту тишину генерировать, а тайна, окутавшая город, требует того, чтобы сбежать из этого тоталитарного мира и сражаться за истину. 16+

Фантастика, США, в прокате до 7 апреля. В ролях: Том Холланд, Дэйзи Ридли, Демиан Бичир, Дэвид Ойелоуо и др.

«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы»

Они занимаются организацией идеальных свадеб и разрушением неидеальных союзов. Они делают людей счастливыми, но их жизнь далека от совершенства. Они так близки к чужому счастью, но как им найти свое? Случайности судьбы и настоящая любовь, реальное, чудесное и невозможное сплетаются в романтический узор в судьбах влюбленных пар разных возрастов, характеров и профессий. 16+

Комедия, США, в прокате до 7 апреля. В ролях: Мэгги Грэйс, Дайан Китон, Джереми Айронс, Диего Бонета и др.

ТАКЖЕ В ПРОКАТЕ

«Гензель, Гретель и Агентство магии», мультфильм, Россия, в прокате до 31 марта, 6+

«Пальма», семейный фильм, Россия, в прокате до 31 марта, 6+

«Айнбо. Сердце Амазонии», мультфильм, приключения, Нидерланду-Перу, в прокате до 31 марта, 6+

«Никто», экшн, боевик, США, в прокате до 31 марта, 18+

«Хребет дьявола», ужасы, США, в прокате до 31 марта, 18+

«Райя и последний дракон», мультфильм, приключения, США, в прокате до 31 марта, 6+

«Пара из будущего», комедия, Россия, в прокате до 25 апреля, 12+

«Конёк-горбунок», приключения, Россия, в прокате до 31 марта, 6+

«Батя», комедия, Россия, в прокате до 31 марта, 16+

Некогда скучать: чем в Бийске занять школьника на весенних каникулах

13:52, 20.03.2021 1171

Бийский рабочий