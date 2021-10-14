Бийск: В ноябре россиян ждут длинные выходные в честь Дня народного единства

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Россияне будут отдыхать сразу четыре дня подряд.

День народного единства — 4 ноября выпадает в этом году на четверг, он будет нерабочим. А также выходным днем станет пятница, 5 ноября , а далее послудуют суббота и воскресенье. Таким образом россияне отдохнут четыре дня подряд.

Кроме того, среда, 3 ноября традиционно станет коротким рабочим денем. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

Как сообщил «Российской газете» заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, у тех россиян, кто запланировал отпуск на начало ноября, период отдыха за счет выходных должен увеличиться.

— По закону, если праздничные дни выпадают на период отпуска, то он продлевается на их количество. В данном случае на один день, — отмечает юрист.

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13:20, 17.09.2021 2136

Бийский рабочий