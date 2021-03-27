Бийск: В начале апреля в Бийске пройдет социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!»

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В Алтайском крае начался второй этап проекта по развитию донорства крови «Стань донором. Спаси жизнь!».

Акцию организуют Алтайский региональный общественный фонд благотворительных и социальных программ «Звездный свет» и Алтайский государственный технический университет имени Ивана Ползунова.

К проекту смогут присоединиться жители четырех городов региона: Бийска (1 и 2 апреля), Рубцовска (6 и 7 апреля), Камня-на-Оби (13 апреля) и Барнаула (с 19 по 23 апреля), сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

В наукограде акция будет проводиться два дня — 1 и 2 апреля с 8.30 до 12.00.

Каждый донор получит компенсацию на питание (5% от прожиточного минимума), справку на один день отдыха, а также сувениры с символикой акции и подарок от партнеров проекта, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Акция уже проводилась в нашем городе в октябре 2020 года – тогда за два дня в ней приняли участие 363 бийчанина. Бийчане могли сдать кровь в мобильный комплексе переливания крови, который работал на площади у торгового центра «Ривьера», либо в стационарных условиях в филиале Алтайского краевого центра крови в Бийске.

Добавим, что на едином сайте Службы крови есть полезная информация о донорстве, рекомендации для доноров крови.

За два дня около 300 человек в Бийске стали донорами

10:11, 11.10.2020 2982

Бийский рабочий