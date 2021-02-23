Бийск: В начале 2021 года в Алтайском крае сохраняется спрос автомобили с пробегом

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Эксперты Авито Авто проанализировали динамику вторичного авторынка в начале 2021 года.

По данным сервиса, в период с 1 января по 10 февраля 2021 года спрос на автомобили с пробегом в регионе вырос на 7,8% по сравнению с концом 2020 года и на 129,6% по сравнению с началом 2020 года. Средняя стоимость автомобилей на вторичном авторынке в городе в январе-феврале 2021 года выросла на 11,4% по сравнению с концом 2020 года и на 8,3% – по сравнению с январем-февралем 2020 года. В итоге средняя стоимость автомобиля с пробегом в Алтайском крае составляет 390 000 рублей.

Эксперты отмечают, что спрос на вторичном авторынке в начале 2021 года продолжает расти по всей стране. По данным Авито Авто, в период с 1 января по 10 февраля 2021 года спрос на автомобили с пробегом в России вырос на 0,4% по сравнению с концом 2020 года и на 32,6% – по сравнению с 1 января – 10 февраля 2020 года.

Остается положительной в масштабах страны и динамика средних цен. За период с 1 января по 10 февраля средняя стоимость автомобилей с пробегом в России выросла на 9,1% по сравнению с предыдущим 40-дневным отрезком (с 22 ноября по 31 декабря 2020 года). В результате средняя стоимость автомобиля с пробегом в начале 2021 года, по данным Авито Авто, составила 419 907 рублей.

В Алтайском крае, по данным Авито Авто, предложение по продаже автомобилей с пробегом в январе-феврале 2021 года увеличилось на 0,1% по сравнению с концом 2020 года.

— В 2020 году одним из ключевых трендов на российском авторынке стал рост покупательского интереса к подержанным автомобилям на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах, а также валютных колебаний и сопутствующего роста цен на новые автомобили. Поскольку в начале 2021 года цены на новые автомобили продолжают расти, можно ожидать сохранения положительной динамики спроса на вторичном авторынке в ближайшее время. При этом для собственников автомобилей, готовых продать свое транспортное средство, на фоне роста цен сейчас наступает хороший момент для совершения сделки, – подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Наиболее заметная динамика спроса на вторичном авторынке в начале 2021 года, по данным Авито Авто, наблюдается в Красноярске, Иркутске и Новосибирске. В каждом из этих городов в период с 1 января по 10 февраля покупкой подержанных автомобилей интересовались более чем на 10% активнее, чем в конце 2020 года.

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11:41, 14.02.2021 2351

Бийский рабочий