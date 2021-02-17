Бийск: В Новосибирске водитель наехал на маму с коляской после замечания о парковке • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Водитель Тойоты сломал девушке ногу и опрокинул коляску.

Инцидент произошел в Кировском районе. Как сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», пострадавшая женщина вышла с коляской из дома и, пройдя несколько метров она, по словам читателя, спросила у мужчины за рулём Toyota Corolla о его мотивах припарковаться в неположенном для этого месте.

Вероятно, водителя не устроила эта беседа и он, казалось бы, собрался уезжать. Однако на деле развернулся и наехал на девушку, зацепив еще и коляску с ребёнком.

После наезда у пострадавшей оказалась сломана нога, а водитель, как сообщают очевидцы, уехал с места происшествия.

После огласки в соцсетях, следственный комитет по Новосибирской области организовал проведение уголовно-процессуальной проверки по данному факту.

Бийский рабочий