ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»

Горняк22
7 часов Ago

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В этом пункте на выбор есть две вакцины

Ещё один пункт вакцинации от коронавируса открыли в Бийске. Он расположен в районе Зелёного клина в магазине «Олимпиец». Привиться могут все желающие. В этом пункте на выбор есть две вакцины: «Гам-КОВИД-Вак», он же «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

— Основных противопоказаний для вакцинации не имеется, только острый период заболевания. Пациент проходит осмотр терапевта, далее проходит вакцинацию, делается запись в прививочный сертификат, далее вся информация вносится в единый регистр вакцинированных пациентов и приходит оповещение на сайт Госуслуги, — говорит Любовь Кондаурова, старшая медсестра поликлиники ГБ №3.

Отметим, что на открытие в Бийске дополнительного места для возможности привиться во многом послужил высокий спрос, в частности видение QR-кодов. Вакцинироваться здесь может любой желающий от 18 лет.

После прохождения процедуры медики рекомендуют заполнять журнал наблюдения на сайте Государственных услуг. В случае нежелательных реакций следует там обязательно написать об этом. После прививки пациенты могут испытывать легкое недомогание, возможно повышение температуры.

Добавим, для того чтобы поставить прививку при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

В новом пункте вакцинации в Бийске можно привиться «ЭпиВакКороной»1

В Бийске с 9 ноября откроют постоянный дополнительный пункт вакцинации

09:04, 05.11.2021 2507

Бийский рабочий

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