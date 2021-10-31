Бийск: В нерабочие дни в Бийске изменится расписание движения трамваев и автобусов

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Транспорт будет ходить по графику выходных дней.

В «Бийскгортрансе» сообщили об изменении расписания движения городского общественного транспорта.

Так, с 1 по 7 ноября городской автомобильный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

С 1 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября городской электрический транспорт работает по субботнему расписанию. 4 и 7 ноября трамваи будут ходить по воскресному расписанию.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте bus22.ru в разделе «Расписание» и по телефонам: 55 55 09 (диспетчерская автоперевозок), 44 34 05 (диспетчерская электротранспорта).

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16:36, 28.10.2021 988

Бийский рабочий