Бийск: В нерабочую неделю в больницы будут пускать только с QR-кодом или по ПЦР

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Такое решение было принято на заседании правительства 22 октября.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября россияне смогут попасть в медицинские организации только предъявив QR-код или отрицательный результат ПЦР-исследования. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Граждане, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации, должны будут иметь при себе документ от лечащего врача, заверенный руководителем медорганизации, а также отрицательный результата ПЦР-исследования, выполненного за сутки до посещения больницы.

Исключением станут граждане, нуждающиеся в экстренной и неотложной медицинской помощи, а также лица с коронавирусом или подозрением на него. При этом поступившим по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой медицинской помощи, будут на месте проводить экспресс-тестирования с последующим подтверждением результата путём ПЦР-исследования.

Детям медицинскую помощь будут оказывать в прежнем порядке.

Больницы, оказывающие специализированную медицинскую помощь, включая медицинскую помощь при коронавирусе, на время нерабочих дней сохранят круглосуточный режим работы.

Почти все учреждения культуры закроют. Коротко о ситуации с COVID на 25 октября

07:10, 25.10.2021 246

Бийский рабочий