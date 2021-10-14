Бийск: В Новосибирске автомобили ушли под землю из-за коммунальной аварии

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ЧП произошло днем 13 октября на одной из городских парковок.

В Центральном районе Новосибирска на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных асфальт ушел под землю, а вместе с ним в образовавшуюся яму провалились автомобили.

Под землей оказались две иномарки, которые находились на парковке. Кроме того, одним колесом в яму провалился проезжающий мимо «Лексус», водитель и пассажир успели выйти из авто.

View this post on Instagram Публикация от НГС (Новосибирск) (@ngs_news)

Как сообщает «НГС», машины провалились в горячую воду. Позже в СГК сообщили, что в 13:00 произошел порыв на магистральном трубопроводе по улице Семьи Шамшиных. Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. В компании пообещали, что ущерб автовладельцев будет компенсирован.

На месте происшествия работала аварийно-спасательная служба. Спасатели помогали вытащить машины из провала. На то, чтобы достать машины, ушло около двух часов.

Бийский рабочий