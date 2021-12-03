Бийск: В минздраве прокомментировали ситуацию с телефонами в ковидном госпитале Бийска

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Пациентов и их родственников никто телефонной связи не лишает

Напомним, что бийчане по различным постам в социальных сетях решили, что у всех пациентов ковидного госпиталя отбирают телефоны. А дозвониться на пост, чтобы узнать о состоянии близкого человека, очень сложно.

Бийчане считают, что в ковидном госпитале пациентов оставляют без связи

11:13, 29.11.2021 4295

Оказалось, что на самом деле правда в этих утверждениях была лишь частичной. Да, телефоны убирают, но только у тяжёлых пациентов, которые находятся в реанимации или на ИВЛ. Все остальные могут и звонить, и писать, и общаться по своему усмотрению.

Другое дело, что делать это многим, особенно пожилым людям, просто не всегда хочется – болезнь отнимает много сил.

Теперь же бийчане переживают, что трубку на постах в ковидном госпитале берут «некомпетентные» люди, которые не всегда обладают достоверной информацией о родственнике.

– У моей мамы при лечении в ковидном госпитале обострились хронические заболевания. Но врачи сказали, что не отдадут её домой, – пишет Татьяна в группе bsk.22.incident. – Когда она была ещё в состоянии уйти, её не отпустили. А сейчас она уже ходить не может. Звоню сегодня в ординаторскую спросить о состоянии больной, прошу пригласить лечащего врача (которая два дня назад представилась маминым лечащим врачом). Я еще удивилась: «Вы третья?» И слышу, они спрашивают, кто может насчет моей мамы ответить. Это как? То есть, любой может подойти и ляпнуть что угодно?

Работа врачей в ковидном госпитале организована посменно, круглосуточно Фото: Бийское телевидение

В Министерстве здравоохранения Алтайского края женщину успокоили: по телефону общаются с родственниками только компетентные люди. А такие ситуации возникают из-за сильной загруженности врачей, и это абсолютно нормально, потому что персонал работает посменно.

– Врачи в красной зоне работают круглосуточно, согласно графику дежурств. Поэтому о состоянии здоровья пациента родственникам может сообщить тот врач, который в момент вашего звонка находится на дежурстве, – пояснили в минздраве.

Читатели «БР» тему активно поддержали, предложив решить проблему беспокойства родственников и занятости врачей привлечением волонтеров-медиков. Они смогли бы не только спокойно передавать достоверные данные, но и «производить видеосъемку», чтобы доказать, что родственник действительно жив и здоров.

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07:12, 02.12.2021 1224

Бийский рабочий