Бийск: В машине, сбитой поездом в Алтайском крае, находились педагог и ее ученики

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В следственном комитете региона рассказали подробности случившейся трагедии

29 ноября на железнодорожном переезде в Тальменском районе произошло столкновение легкового автомобиля и снегоуборочного поезда. В результате ДТП погибли трое 8-летних детей – девочка и два мальчика. Водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Следком предварительно установил, что за рулем автомобиля, выехавшего на ж/д пути, находилась учительница общеобразовательной школы из села Луговое. Она везла домой в село Наумово учеников.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В рамках расследования следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Кроме того, следователи разберутся почему школьники добирались к месту учебы и обратно таким способом. В ходе проверки следователям предстоит дать принципиальную юридическую оценку должностным лицам органов системы образования на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автомобиль с четырьмя детьми попал под поезд в Алтайском крае

15:31, 29.11.2021 941

Бийский рабочий