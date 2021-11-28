Бийск: В мэрии Бийска пояснили, почему дорожники не хотят ремонтировать Сенную

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Уже несколько месяцев в Бийске не могут найти подрядчиков для ремонта дороги на улицах Сенная и Ленинградская

С сентября муниципалитет пытается разыграть аукцион на ремонт в 2022 году двух участков дорог: Сенной в границах переулков Коммунарский и Мопровский и Ленинградской на участке от Васильева до Ударной.

Однако уже второй аукцион подряд признается несостоявшимся. Желающих заявиться на него дорожников просто нет.

Денис Милованов, и.о. замглавы Бийска по строительству пояснил, что причина — в подорожании материалов.

— Действительно, торги не состоялись. По требованию министерства транспорта аукционная документация готовиться заблаговременно. Так, на Сенную она была еще 2019 года, — рассказывает Денис Милованов. — Но за это время был резкий скачок цен, сильно подорожал битум, за неделю несколько раз цена на него меняется.

В связи с этим реальная стоимость работ по ремонту дорог заметно выше той, по которой предлагает ремонтировать город.

За два участка дорог, которые идут в аукционе единым лотом, город готов предложить менее 40 млн руб.

При этом, как проговорились в мэрии, изначально договоренность с потенциальными подрядчиками была — дорожники должны были выйти на аукцион, но потом от планов отказались.

Сейчас муниципалитет пересчитает стоимость дорожных работ в нынешних ценах и вновь запустит конкурсную процедуру по выбору подрядчика. Скорее всего, это будет в первом квартале 2022 года.

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15:07, 25.11.2021 3748

Бийский рабочий