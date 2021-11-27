Бийск: В МФЦ Бийска появились криптобиокабины для оформления загранпаспортов

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Криптобиокабины помогут гражданам быстрее оформить загранпаспорт

С ноября текущего года в МФЦ Алтайского края можно оформить заграничный паспорт нового поколения сроком на 10 лет с помощью криптобиокабин, сообщает пресс-служба МФЦ региона.

Ранее подать документы на оформление загранпаспорта сроком на 10 лет можно было только три раза в неделю в нескольких филиалах в определенные часы. Услугу оказывали сотрудники МВД.

Сегодня благодаря биокриптокабинам сотрудники МФЦ оказывают эту услугу самостоятельно. Они принимают посетителей по графикам работы центров «Мои Документы». Это быстрее и удобнее.

Криптобиокабины установлены в четырех центрах «Мои документы»:

Барнаул(Павловский тракт, 58 г.),

Новоалтайск (ул. Космонавтов, 6),

Бийск (ул. Промышленная, 6)

Рубцовск (ул. Ленина, 64).

Чтобы получить услугу, нужно предварительно записаться в МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и при наличии — загранпаспорт, срок которого еще не истек. С полным перечнем документов для различных категорий граждан, включая несовершеннолетних, можно ознакомиться на сайте mfc22.ru в разделе «Услуги».

После подачи заявки документы автоматически отправятся на рассмотрение в систему управления МВД. Если заявление подано в регионе проживания, то прийти за готовым документом можно через 1 месяц. Если паспорт оформляется не по месту жительства, он будет готов через 3 месяца.

Также необходимо будет оплатить госпошлину: для граждан младше 14 лет — 2,5 тысячи рублей, старше — 5 тысяч.

Бийчане стали чаще обращаться в МФЦ, чтобы распечатать свой QR-код

13:44, 20.11.2021 1126

Бийский рабочий