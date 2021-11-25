Бийск: В минздраве пояснили, почему в Бийске в сезон гололёда работает один травмпункт

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На длинные очереди к врачам, которые могут оказать первую медпомощь при падениях и ушибах, бийчане массово жалуются в соцсетях

Соцсети города и паблики заполнены жалобами от горожан и фотографиями переполненного травмпункта в Центральной городской больнице. Бийчане говорят, что в пик коронавирусной волны они вынуждены стоять в очереди по нескольку часов, ожидая помощи. Тем более, что в последние дни в Бийске случился настоящий всплеск травм в связи с гололедом. В ближайшие дни погодные условия лучше не станут, а, значит, обращений в травмпункт ЦГБ станет еще больше.

— И где же обещанный травмпункт во 2ой больнице?! Который закрылся на «ОДИН МЕСЯЦ»?! Посмотрите, что происходит в травмпункте ЦГБ. И это на ОДНОГО врача и ДВЕ медсестры. Куда катится наша медицина? Люди, берегите себя, иначе окажитесь в такой очереди, в которой, скорее всего, ковид не распространяется, он только в ТРЦ есть, — написали бийчане в соцсетях (знаки препинания и орфография сохранены – Прим. ред,)

Так выглядит очередь в травмпункте ЦГБ Фото: @biysk_moy_gorod

Напомним, трамвпункт в горбольнице №2 (в которой сейчас располагается ковидный госпиталь) был закрыт еще летом 2021 года. Тогда в Минздраве Алтайского края для СМИ пояснили, что пункт закрыт временно на период процедуры лицензирования первичной специализированной медицинской помощи по профилю «Травматология» Центральной горбольницей. В ведомстве уверяли, что пункт откроют в течение месяца, а оказание помощи сохранят на обеих площадках — в ЦГБ и в ГБ№2.

— Данные преобразования позволят в Бийске сформировать современную травматологическую службу с внедрением передовых методик и тем самым улучшить её качество для жителей всего Бийского округа, — уверяли в министерстве.

Однако, к зиме 2021 года травмпункт так и не открыли – бийчане с травмами обслуживаются только в ЦГБ.

Сейчас, в ответ на жалобы бийчан, в Минздраве пояснили, что открыть травмпункт в ГБ№2 пока не позволяет сложная коронавирусная обстановка.

— В настоящее время в Бийске действительно работает только один травмпункт. Это вынужденная мера, так как на площадке, где ранее оказывали экстренную травматологическую помощь, по-прежнему работает ковидный госпиталь, — пояснили в Минздраве Алтайского края в среду 24 ноября.

— Ранее мы планировали возобновить работу травмпункта в ГБ №2 в середине октября, сразу после процедуры лицензирования первичной специализированной медицинской помощи по профилю травматология Центральной горбольницей. Но рост заболеваемости коронавирусной инфекцией не позволил нам это сделать. Осенью в госпитале развернули даже большее количество коек. Если в сентябре их было 480, то сегодня уже 660 коек, — так прокомментировал ситуацию главврач Центральной горбольницы Сергей Ковязин.

Он также подчеркнул, что если бы жители города более активно вакцинировались против COVID-19, ситуация изменилась бы гораздо быстрее, и медики смогли вернуться к реализации прежних планов.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в травмпункте ЦГБ ежедневно с травмами обслуживаются в среднем 70 человек. Сейчас количество пациентов с травмами связано в основном с сезонностью и отрегулировать поток пациентов невозможно, поэтому «в определенный промежуток времени может возникнуть очередь». Руководство медорганизации знает о сложившейся ситуации и в случае острой необходимости готовы привлекать дополнительных специалистов для оказания медпомощи.

Алтайский врач-травматолог рассказал, как вести себя при гололёде

16:16, 21.11.2021 857

Бийский рабочий