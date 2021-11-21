Бийск: В Минтруде уточняют порядок выплаты пособий беременным и семьям с детьми

0

В соответствии с действующим законодательством размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января 2022 года

Минтруд разработал проект постановления, которым уточняется порядок выплаты ряда ежемесячных пособий: на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, сообщает «Парламентская газета».

Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены в прошлом году. Их получают семьи с низкими доходами. В 2021 году такая поддержка со стороны государства стала более адресной: в зависимости от ситуации в семье размер выплат может составлять 50, 75 и 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребёнка.

В соответствии с действующим законодательством размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. Проектом постановления уточняется, что перерасчет будет проводиться в беззаявительном порядке. Также утверждается период предоставления пособия: с 1-го по 25-е число месяца.

В проект включены новые виды сведений и документов, необходимых для назначения выплат. Так, если у заявителя и его семьи есть жилье, но в нем проживает родственник с тяжелой формой хронического заболевания и находиться с ним в одной квартире нельзя, потребуется подтвердить это.

Кроме того, потребуется сообщить в том числе о нахождении автотранспортного (мототранспортного) средства, маломерного судна, самоходной машины или другого вида техники в розыске; о полученных грантах, субсидиях и других поступлениях, имеющих целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства; о наличии у заявителя или членов его семьи имущества, находящегося под арестом.

При этом устанавливается, что автотранспортные и мототранспортные средства, а также объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под арестом, не будут учитываться при назначении выплаты.

Также проектом предлагается освободить беременных от правила «нулевого дохода», если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода. В соответствии с действующими правилами, чтобы претендовать на пособие, человек должен иметь свой доход (за исключением отдельных случаев, например, когда необходимо ухаживать за инвалидом).

Проектом постановления уточняются случаи прекращения выплаты. В частности, к ним добавится ситуация, когда человек получает пособие в одном регионе и в связи со сменой места жительства (пребывания) оформляет это же пособие в другом регионе. Также прекратить выплату могут в связи с изменением состава семьи заявителя.

Размер пособия по безработице в России в 2022 году увеличат до 12 792 рублей

09:43, 17.11.2021 578

Бийский рабочий