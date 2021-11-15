ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: В МВД рассказали, как определить, что в вашем доме организовали наркопритон

Горняк22
11 часов Ago

0

Например, в подъезд могут часто заходить посторонние люди, а на лестничной площадке можно заметить упаковки от лекарств

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД региона рассказали, как выявить наркопритон в своем подъезде:

— Нужно знать, что не все наркозависимые употребляют такие наркотики, которые можно приобрести в готовом виде. Очень часты случаи, когда наркозависимые изготавливают сильнодействующие запрещенные средства самостоятельно. При их изготовлении используются различные химические вещества, имеющие резкий и своеобразный запах.

Если в вашем доме кто-то организовал наркопритон, вы можете заметить следующие признаки:

  • специфические запахи уксуса, бензина, растворителя, йода и ацетона в подъезде;
  • под окнами или на лестничной площадке можно заметить упаковки от лекарств. Также вы можете обнаружить использованные шприцы или флаконы из-под различных препаратов, пластиковые бутылки с жидкостью и веществом белого цвета, спички в больших количествах;
  • в подъезд часто заходят посторонние люди неоднократно в течение дня, или вы регулярно встречаете людей в состоянии опьянения (наркотического), которые выходят из подъезда дома.

Если у вас есть подозрения, что в доме организован наркопритон, или вам известно, что кто-либо размещает так называемые «закладки», незамедлительно обратитесь в дежурную часть полиции 02 (102 — с мобильного) или на телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю — 63-03-15.

Проинформируйте о данной проблеме Вашего участкового. Не оставайтесь равнодушными и будьте бдительны.

В МВД рассказали, как определить, что в вашем доме организовали наркопритон1

В Бийске осудили закладчиков, которые сбывали наркотики в разных регионах России

17:42, 10.11.2021 800

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю проводится проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в городе Бийске — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago
Днем 11 ноября 2021 года из окна 5 этажа в городе Бийске выпал малолетний мальчик. К счастью, ребенок остался жив,...
Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22: Алтайские следователи напомнили об уголовных статьях за «липовые» сертификаты

Горняк22
10 часов Ago
Сертификаты и значки о вакцинации Фото: zdravalt.ru Следователи отмечают, что мошенники пользуются моментами замешательства людей, столкнувшихся с вопросом вакцинации, и...

Читать по теме:

ВТОПЕ: