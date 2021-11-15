Бийск: В МВД рассказали, как определить, что в вашем доме организовали наркопритон

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Например, в подъезд могут часто заходить посторонние люди, а на лестничной площадке можно заметить упаковки от лекарств

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД региона рассказали, как выявить наркопритон в своем подъезде:

— Нужно знать, что не все наркозависимые употребляют такие наркотики, которые можно приобрести в готовом виде. Очень часты случаи, когда наркозависимые изготавливают сильнодействующие запрещенные средства самостоятельно. При их изготовлении используются различные химические вещества, имеющие резкий и своеобразный запах.

Если в вашем доме кто-то организовал наркопритон, вы можете заметить следующие признаки:

специфические запахи уксуса, бензина, растворителя, йода и ацетона в подъезде;

под окнами или на лестничной площадке можно заметить упаковки от лекарств. Также вы можете обнаружить использованные шприцы или флаконы из-под различных препаратов, пластиковые бутылки с жидкостью и веществом белого цвета, спички в больших количествах;

в подъезд часто заходят посторонние люди неоднократно в течение дня, или вы регулярно встречаете людей в состоянии опьянения (наркотического), которые выходят из подъезда дома.

Если у вас есть подозрения, что в доме организован наркопритон, или вам известно, что кто-либо размещает так называемые «закладки», незамедлительно обратитесь в дежурную часть полиции 02 (102 — с мобильного) или на телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю — 63-03-15.

Проинформируйте о данной проблеме Вашего участкового. Не оставайтесь равнодушными и будьте бдительны.

В Бийске осудили закладчиков, которые сбывали наркотики в разных регионах России

17:42, 10.11.2021 800

Бийский рабочий