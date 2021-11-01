Бийск: В Минздраве напомнили, где в Бийске можно пройти вакинацию без записи

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В связи с ажиотажным спросом в Алтайском крае открыты новые пункты вакцинации и также работают прежние

Ажиотажный спрос на вакцинацию против коронавирусной инфекции в последние дни связан с тем, что в регионе вводятся новые ограничительные антиковидные меры.

В Бийске не работают мобильный центр вакцинации, который ранее стоял у ТРЦ «Ривьера», однако, как рассказали в Минздраве Алтайского края, без предварительной записи можно пройти вакцинацию в Консультативно-диагностическом центре по адресу: ул. Советская, 33 в кабинете № 118 в будни с 08:00 до 16:00.

Также, по данным ведомства, в вакцинации участвуют 90 медицинских учреждений края, при этом многие из них имеют по несколько пунктов вакцинации (филиалы поликлиник, амбулатории, ФАПы), для вакцинации жителей удалённых сел по-прежнему используют мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Всем желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию.

Куда ни пойдешь, без QR ты не пройдешь: бийчан предупреждают о новых запретах

14:14, 27.10.2021 2441

Бийский рабочий