Бийск: В Москве, а также еще в пяти регионах начался локдаун и «нерабочие дни»

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Власти пошли на такие меры на фоне роста заболеваемости коронавирусом и рекордного количества смертей

В Москве с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, во время которого в городе ужесточают коронавирусные ограничения и вводят частичный локдаун. Власти рекомендовали людям сократить количество контактов, побыть с семьями и близкими, остаться дома или отправиться на дачи.

Начать «эпидканикулы» в Москве было решено раньше, чем в других регионах, для того чтобы «надежнее разорвать» цепочки распространения заболевания.

До 7 ноября в Москве и Подмосковье не будут работать непродовольственные магазины, кафе, рестораны, кинотеатры, салоны-красоты, фитнес-центры и другие общественные места. Рестораны будут работать только навынос и на доставку. В школах и детских садах объявлены каникулы. Будут заблокированы социальные карты невакцинированных людей в возрасте старше 60 лет. Разблокировать их они смогут после вакцинации.

Во время длинных выходных на рабочем месте разрешено присутствовать только сотрудникам, которые обеспечивают охрану и содержание предприятий, а также заняты в безостановочном производстве.

Нерабочие дни также начались в Калининградской, Ростовской, Смоленской областях и Хакасии. В остальных регионах страны этот режим заработает с 30 октября.

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13:49, 27.10.2021 6708

Бийский рабочий