Бийск: В многоквартирных домах Бийска установят интеллектуальные приборы учета

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Компания «Алтайэнергосбыт» установит в наукограде «умные» приборы учета электроэнергии

В 2021 году компания «Алтайэнергосбыт» оснастит многоквартирные дома Алтайского края и Республики Алтай интеллектуальными общедомовыми приборами учета электрической энергии. Всего установят 380 умных счетчиков. В 2020 году установили 150 таких приборов.

— Замена устаревшего оборудования на умное позволит упростить работу управляющих компаний по его обслуживанию. Как правило, общедомовые приборы учета установлены в подвалах, и для снятия показаний электроэнергии сотруднику управляющей компании каждый раз приходилось туда спускаться. Теперь показания можно получить дистанционно, — прокомментировал руководитель направления «Организация систем интеллектуального учета электроэнергии компании «Алтайэнергосбыт» Игорь Ключников.

Новые счетчики позволят отследить несанкционированное подключение и злоупотребления при потреблении электроэнергии. Приборы защищены от махинаций, ошибок и передачи ложных сведений.

Энергокомпания заменит оборудование в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Алейске, Яровом, Горно-Алтайске и в 23 районах двух регионов. Приборы учета обновляют в большинстве случаев после того, как у предыдущего счетчика истек срок межповерочного интервала.

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08:14, 27.10.2021 1018

Бийский рабочий