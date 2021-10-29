Бийск: В модернизацию Бийской ТЭЦ будет вложено порядка полутора миллиардов рублей

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Проект уже разрабатывается, работы проведут в рамках инвестпроекта «Большая стройка СГК»

В планах «Сибирской генерирующей компании» — заменить одну из устаревших турбин, что позволит увеличить не только мощность, но и надежность станции. Работы будут проводиться в рамках инвестиционного проекта «Большая стройка СГК». О том, как работают инвестиции, представители СГК рассказали на примере Красноярской ТЭЦ-1 — одной из старейших в Сибири.

В пресс-туре в Красноярске побывала и съемочная группа Бийского телевидения.

На бийской ТЭЦ готовятся реализовать проект федерального масштаба

15:17, 16.10.2021 5956

Бийский рабочий