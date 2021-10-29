Бийск: В морозном тумане бийчане смогли разглядеть неопознанный светящийся объект

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О странном явлении в утреннем небе сообщили горожане в соцсетях

Очевидцы утверждают, что кадры были сделаны в Лесном, недалеко от Бийска ранним утром 28 октября, когда город и пригород накрыл густой морозный туман.

— Самолет? Комета? НЛО? Сегодня пролетело над Лесным. Если серьезно, то кто-нибудь может поделится что это за явление такое? (Более яркая точка — это Луна), — так подписали фотографию в группе «Инцидент Бийск» очевидцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бийск — мой город! (@biysk_moy_gorod)

Светящийся объект в небе над Алтайским крае Фото: "Инцидент Бийск", "Инцидент Барнаул"

Непонятный светящийся объект видели и в небе над Барнаулом, сообщает паблик «Инцидент Барнаул».

Светящийся объект в небе над Алтайским крае Фото: "Инцидент Бийск", "Инцидент Барнаул"

Знающие люди пояснили, что это не НЛО. 28 октября 2021 года в 03:00:32 по московскому времени выполнен пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» с космодрома Байконур.

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09:00, 28.10.2021 967

Бийский рабочий