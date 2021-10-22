Бийск: В Москве на время нерабочих дней введут локдаун

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Нерабочие дни в Москве начнутся с 28 октября.

На время нерабочей недели в Москве решили остановить работу всех предприятий и организаций, за исключением некоторых из них. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 г.

— В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Более чем на неделю в столице будет приостановлена работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Отмечается, что рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

Кроме того, в Москве приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

— Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.

Интересно, что работу продолжат театры и музеи, при условии, что заполняемости помещений будет не более 50%, а вход в них будет возможен при использовании QR-кодов и защитных масок.

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14:09, 21.10.2021 4903

Бийский рабочий