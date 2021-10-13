Бийск: В мэрии Бийска пояснили, почему лужа на АБ продолжает появляться

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Установка системы по отводу воды на улице Декабристов не спасла ситуацию.

Как ранее сообщал «БР», 12 октября в районе АБ вновь появилась непобедимая лужа. Горожанам пришлось переходить злополучный участок улицы вброд и недоумевать — почему работы, проведенные на этом месте, не дали результатов.

Ответ на последний вопрос дали в мэрии города. Пресс-служба администрации Бийска поспешила разъяснить ситуацию в соцсетях. Под постами, посвященными данной проблеме, появился следующий комментарий от представителей власти:

— На ул. Декабристов нет ливневой канализации. Устроены водоприемники, которые нуждаются в откачке после наполнения. Какую-то часть воды они примут, но если дождь длительный, будет переполнение. Соответственно сегодня МУП «Водоканал» откачал воду с участка.

Напомним, ранее в мэрии поясняли, что объект по ул. Декабристов был не завершен, а решение, благодаря которому ливневая вода будет уходить с этого участка, находилось в процессе реализации — была установлена емкость для сбора воды, однако сама труба к ней была еще не подведена.

В начале октября работы по отводу воды из СОГ в специальные приёмники были закончены. Но, как выяснилось, все проделанное не помогло окончательно решить проблему, откачивать воду все равно придется по мере необходимости.

Улицу Декабристов капитально ремонтировали минувшим летом. Всего на ремонт участка улицы в 757 метров из разных бюджетов планировалось потратить 21 миллион рублей.

Прощайте лужи: Бийск готовится к массовому строительству ливневой канализации

08:21, 07.08.2020 3461

Бийский рабочий