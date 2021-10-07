Бийск: В мэрии Бийска отмечается дефицит специалистов «по детям»

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Администрация Бийска за прошедший месяц объявила о четырех открытых вакансиях

Администрация Бийска регулярно публикуют информацию о приеме сотрудников.

Сейчас в системе опубликованы данные о 13 вакансиях. Четыре из них были открыты в сентябре.

Судя по всему, в мэрии Бийска отмечают дефицит «детских» специалистов.

Так, сразу два специалиста потребовались в отдел опеки и попечительства. Ведущему специалисту отдела предстоит выявлять и устраивать детей под опеку. Зарплата — 21,8 тыс. руб. Главному специалисту того же отдела предстоит еще и участвовать в судебных заседаниях. Зарплата выше — 25 тыс. руб.

Ведущий специалист потребовался в сентябре и комиссии по делам несовершеннолетних. За 20,7 тыс. руб. ему нужно будет следить за организационно-техническим обеспечением работы комиссии, подготавливать к рассмотрению дела в отношении несовершеннолетних и проекты решений по ним.

Примечательно, что наличие высшего образования для будущих чиновников не требуется — достаточно средне специального.

В администрации Бийска наблюдается массовый исход чиновников

07:21, 24.01.2020 15663

Бийский рабочий