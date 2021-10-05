Бийск: В минкультуры края рассказали, как модернизируют детскую библиотеку Бийска

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15 миллионов рублей направят на модернизацию двух библиотек в Алтайском крае в 2022 году

Центральная городская библиотека Рубцовска и Центральная детская библиотека Бийска вошли в число победителей конкурсного отбора на создание в 2022 году модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На их модернизацию направят 15 миллионов рублей из федерального бюджета, сообщили в краевом профильном ведомстве.

В 2022 году эти библиотеки преобразуют в современные образовательные культурно-досуговые центры. За счет средств местных бюджетов в помещениях проведут капитальный ремонт, из краевого бюджета поступят средства на приобретение новых изданий в фонды. Также библиотеки оснастят современным техническим оборудованием и удобной, мобильной мебелью, позволяющей легко трансформировать пространство под разнообразные нужды пользователей.

В рамках модернизации сотрудники библиотек пройдут обучение и смогут овладеть новыми технологиями и формами работы, развить профессиональные и личностные компетенции, необходимые современному библиотекарю. Полученные знания позволят сформировать новое представление о работе библиотеки и усовершенствовать работу по перспективным направлениям ее развития.

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11:10, 25.09.2021 943

Бийский рабочий