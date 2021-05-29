Бийск: В мэрии Бийска рассказали, когда установят дорожные знаки на улице Туркменской
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Дорога была отремонтирована в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», однако установка дорожных знаков не предусматривалась.
Уже год жители пытаются добиться от властей установку знаков, на которые не были предусмотрены средства, да и прокуратура признала дорогу опасной после того, как на ней погиб ребенок.
Сегодня в администрации Бийска прокомментировали ситуацию с Туркменской:
— В течение двух ближайших недель на участке по улице Туркменская будут установлены знаки ограничения скорости до 40-ка км/ч, с ГИБДД будет определено место для пешеходного перехода, оборудованного искусственной неровностью. Его также обустроят. Схемы размещения знаков уже направлены в Бийскую службу спасения для проведения работ, — сообщил пресс-центр мэрии.
Добавим, что на ситуацию с Туркменской, которая после ремонта дорожного полотна стала опасной (только в 2020 году здесь зарегистрировано 19 ДТП), обратили внимание корреспонденты Бийского телевидения.
Жители Бийска добиваются установки дорожных знаков на улице, где погиб ребенок
10:39, 28.05.2021 2397