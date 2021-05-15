Бийск: В Минздраве предложили обеспечивать сердечников лекарствами в течение двух лет

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Речь идет о перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания.

Министерство здравоохранения представило для общественного обсуждения проект постановления.

В документе говорится, что период предоставления и распределения субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся ‎на диспансерном наблюдении предлагается установить на срок до двух лет.

Там же сказано о льготном лекарственном обеспечении сердечников лекарствами на срок до двух лет.

Ранее «Российской газете» рассказали в Минздраве, что в прошлом году стартовала специальная программа лекарственного обеспечения россиян с проблемами сердца и сосудов.

Она предполагает предоставление бесплатных лекарств для реабилитации людям, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, катетерную абляцию.

Программа Минздрава предполагает бесплатное обеспечение амбулаторных пациентов лекарственными препаратами 23 международных непатентованных наименований.

Бийский рабочий