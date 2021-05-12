Бийск: В мэрии Бийска рассказали о необходимом ремонте сквера Молодежного
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Администрация города продолжает рассказывать бийчанам о территориях, выставленных на голосование.
До 30 мая идет голосование за общественную территорию, которую в городе отремонтируют в 2022 году. В список для выбора вошло 13 парков и скверов. Один из них – сквер Молодежный. Этот сквер расположен в границах улицы Ударная и переулка КИМ за бывшим роддомом №2.
— Это тихий зеленый уголок находится не очень далеко от центральных улиц, но здесь уже можно спокойно отдыхать, ведь пыль дорог вам не помешает. Когда-то он был очень востребован жителями, — отметили в администрации Бийска.
На сегодняшний день в сквере практически не осталось объектов благоустройства, хотя ранее, как вспоминают старожилы, здесь имелось и освещение, и скамейки.
В мэрии считают, что юным жителям этого района пришелся бы по душе данный сквер, как безопасное место для игр, а их родителям для отдыха. При восстановлении данной общественной территории здесь будет необходимо разбить клумбы, проложить дорожки, установить малые формы благоустройства – скамейки, урны, провести электричество.
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13:25, 25.07.2019 7777
Бийчане могут сделать свой выбор с 26 апреля по 30 мая. Отдать свой голос за одну из представленных территории можно на федеральной платформе, а также на официальном сайте города, кликнув на баннер «Мой выбор, мое будущее».
Напомним, что голосование привязано к месту регистрации человека, а принять в нем участие смогут горожане, достигшие 14-летнего возраста. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию благоустройства относительно адреса проживания, указанного при регистрации.