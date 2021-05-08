Бийск: В Минприроды рассказали о правилах сбора грибов и ягод

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Ограничений на сбор в лесах дикорастущих плодов, ягод, орехов и грибов в России нет, сообщили в Минприроды.

До этого некоторые СМИ сообщали, что для сбора грибов, ягод и березового сока будет необходима аренда земельного участка. По данным ведомства, эти публикации не соответствуют действительности.

В Минприроды сообщили, что с 1 января действительно вступили в силу приказы об утверждении правил заготовки и сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов. Однако они касаются не тех, кто ходит в лес за грибами и ягодами для себя, а предпринимателей и юридических лиц.

— Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

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13:50, 06.05.2021 452

Бийский рабочий