ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Бийск: В мэрии Бийска прокомментировали остановку перевозок по маршруту №55

Горняк22
8 часов Ago

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В администрации подтвердили закрытие маршрута. Однако, там уверяют, что оно будет временным.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 29 апреля, организация пассажирских перевозок по муниципальному автобусному маршруту №55 временно приостановлена до проведения конкурсных процедур. 

— В настоящее время все перевозки по этому маршруту – незаконны, — заявляют городские власти.

В пресс-службе пояснили, что в Арбитражном суде Алтайского края было рассмотрено гражданское дело по иску бийских предпринимателей к Администрации города Бийска и ООО «Авторем», работающему на маршруте № 55. Суть требований – признать заключенный ранее муниципальный контракт на выполнении работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулярным тарифам по маршруту № 55 муниципальной маршрутной сети города, недействительным.

Решением суда требование истцов удовлетворены, контракт, заключенный между городской администрацией и ООО «Авторем», признан недействительным.  

Определением апелляционной инстанции указанное решение оставлено без изменения и вступило в законную силу. Отметили в мэрии и то, что транспортной комиссией при Администрации города Бийска решение об отмене муниципального маршрута № 55 не принималось.

Бийский рабочий

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