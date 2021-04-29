Бийск: В Минсельхозе прокомментировали информацию о повышении цен на крупы

0

В России достаточны объемы выпуска крупяных культур, чтобы удовлетворить спрос производителей и потребителей.

В Российской Федерации объёмы производства крупяных культур остаются на оптимальном уровне. Производство круп на сегодняшний день позволяет удовлетворять спрос производителей и потребителей, заверили в Министерстве сельского хозяйства России, сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что нынешние объёмы производства крупяных культур в состоянии обеспечить потребности населения страны в основных видах круп. А также уточнили, что в настоящее время министерство ведёт работу с тем, чтобы не допустить увеличения цен на гречневую крупу, которая традиционно является одной из самых популярных круп среди потребителей.

Отмечается, что валовый сбор гречихи в 2020 году достиг 893 тыс. тонн. Это на 13,6% выше уровня 2019 года. Также получен рекордный урожай риса и второй в новейшей истории России урожай пшеницы. В этом году ведомство намерено расширить посевные площади под основные крупяные культуры.

Ранее издание «Ведомости», со ссылкой на информированные источники в торговых сетях и среди поставщиков, сообщало о грядущем повышении цен на крупы в связи с неурожаем, дефицитом сырья на фабриках и повышением стоимости упаковки и логистических услуг.

Россиян предупредили о возможном росте цен на гречку

12:48, 28.04.2021 240

Бийский рабочий