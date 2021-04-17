Бийск: В мэрии Бийска назвали даты проведения общегородских субботников

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В Бийске объявлен весенний месячник благоустройства.

Ранее «БР» сообщал о том, что с 20 апреля в Бийске начнутся традиционные субботники. В пятницу 16 апреля в городской администрации назвали точные даты проведения общегородских субботников.

— 24 апреля во всех регионах России пройдет Всероссийский субботник по теме городской среды и экологичного поведения. В связи с этим в Бийске с 20 апреля по 20 мая объявлен традиционный месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Для удобства выбраны три даты для проведения общегородских субботников – 24 апреля, 30 апреля и 5 мая, — сообщили в мэрии.

Участники субботника приведут в порядок дворы и общественные пространства, запланирована высадка цветов и деревьев, приведение в порядок скульптур и малых архитектурных форм, покраска лавочек, цоколей, ограждений, уборка в подъездах.

Не дожидаясь «субботников» в Бийске начали уборку придомовых территорий и парков

14:17, 16.04.2021 289

Бийский рабочий