Бийск: В марте в Алтайском крае увеличилась выдача кредитных карт и наличности

0

Количество выданных в Алтайском крае кредитных карт в марте выросло на 15%.

Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Отмечается, что рост выдачи кредиток – это общероссийский тренд, причем с 2019 года этот показатель лишь снижался. ЦБ РФ отмечал, что в марте текущего года инфляция достигала локального пика, в частности, активно росли цены на продукты питания.

Кроме того, в марте банки увеличили выдачу нецелевых потребительских кредитов жителям Сибири. По данным Объединенного кредитного бюро, наибольший рост среди регионов Сибири отмечен в Иркутской области (+20% к марту 2020 года, до 32,5 тыс. шт.). На 10% (до 32,7 тыс. шт.) увеличились выдачи таких кредитов в Кузбассе. В Новосибирской области рост составил 8% (до 33,2 тыс. шт.), в Красноярском крае — 9% (до 35,3 тыс.), в Алтайском крае — 7% (25,8 тыс.), в Омской области — 5% (22,1 тыс.).

Вместе с тем, закредитованность других регионов Сибири подскочила еще сильнее. ОКБ приводит данные по Новосибирской (+18%), Иркутской (+26%) и Кемеровской (+23%) областям. В начале апреля Национальное бюро кредитных историй отмечало сокращение доли просроченных кредитов по кредитным картам в феврале 2021 года на 0,8 процентных пунктов.

Всего в России банки выдали в марте 1,57 млн кредитов (+12% к марту прошлого года). Это абсолютный рекорд по количеству выданных кредитов в этом сегменте. Предыдущий рекорд составлял 1,43 млн кредитов и был достигнут в декабре 2020 и 2021 года. В компании сообщили, что рост кредитования происходил на фоне оживления потребительской активности и увеличения потребительских расходов.

Бийский рабочий