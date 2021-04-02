Бийск: В Минэнерго заявили, что справедливая цена на бензин в России должна быть выше

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Справедливая цена бензина Аи-92 — выше 50 рублей за литр, пояснили в ведомстве.

Справедливая цена бензина Аи-92 без демпферного механизма составляет 50,08 руб. за литр, сообщило Минэнерго России. Это на 5,2 рубля выше, чем фактическая цена в центральной России.

— Фактическая цена бензина Аи-92 — 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр. Без вмешательства государства топливо бы стоило на 5,2 рубля дороже, — цитирует ТАСС пояснения Минэнерго.

Как уточняет ведомство, государство фактически оплачивает через демпферный механизм 5,19 руб. за потребителей. Механизм защищает рынок от скачков цен. При высоких мировых ценах на бензин государство доплачивает нефтеперерабатывающим компаниям деньги, чтобы они резко не повышали стоимость топлива в стране. При низких мировых ценах производители отдают государству сверхприбыль.

В Минэнерго добавили, что цена на бензин в России является одной из самых низких в мире даже по сравнению с некоторыми нефтеперерабатывающими странами. К примеру, в США литр аналогичного бензина стоит 63,61 рубль, в Китае – 84,18 рублей, в Германии – 126,76 рублей.

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15:42, 17.03.2021 575

Бийский рабочий