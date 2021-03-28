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Алтайский край

Бийск: В марте в России подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло

Мар 28, 2021
ГОРНЯК22 29.03.2021

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Кроме того, выросли цены на баранину, говядину, молоко, гречку и другие продукты.

В период с 16 по 22 марта в России выросли цены на сахар, яйца и другие продукты питания. Об этом сообщил Росстат в своем отчете с оценкой индекса потребительских цен, пишет «lenta.ru».

Так, цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,5%, сахар-песок подорожал на 0,8%, куриные яйца — на 1,3 %, подсолнечное масло — на 0,5%. Кроме того, за указанный период выросли цены на баранину (1,5 процента), молоко стерилизованное, гречку (0,6 процента), говядину, пшеничную муку (0,5 процента). На 0,4 процента подорожали вареная колбаса, маргарин, сухие молочные смеси, карамель.

За счет снижения цен на огурцы – на 9,7% и помидоры – на 2,8% плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,0%. В то же время подорожали: морковь – на 3,2%, картофель – на 3,1%, лук – на 2,0%, капуста белокочанная – на 1,5%, яблоки – на 0,1%.

Снизились также цены: на пшено – на 0,4%, консервы мясные, рис, конфеты шоколадные – на 0,1%.

Напомним, в декабре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковали ситуацию с ростом цен на продукты. После этого правительство установило предельные цены, после чего ретейлеры в январе сообщали о проблемах при закупках. Небольшие и средние торговые сети жаловались на то, что производители установили квоты на отгрузку сахара и масла по предельным ценам, а некоторые поставщики не снизили цены до установленного уровня.

В марте в России подорожали яйца, сахар и подсолнечное масло1

Цены взлетят: в магазинах Бийска наблюдается повышенный спрос на сахар и масло

14:45, 25.03.2021 865

Бийский рабочий

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