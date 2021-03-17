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Алтайский край

Бийск: В МЧС назвали причину возгорания трамвая в Бийске

Мар 17, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

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К возгоранию привела неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Вечером,15 марта в Бийске произошло возгорание трамвая. ЧП произошло в районе Лесозавода.

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 18:29. Как сообщают в региональном управлении МЧС России, к месту вызова незамедлительно были направлены боевые расчеты 19-й пожарно-спасательной части Бийска и отдельного поста № 1. В ликвидации пожара принимали участие 9 человек личного состава противопожарной службы, 2 автоцистерны.

По данным ведомства, к возгоранию привела неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

На момент прибытия огнеборцев, пассажиры трамвая успели самостоятельно покинуть горящий салон. В результате происшествия никто не пострадал.

В МЧС назвали причину возгорания трамвая в Бийске1

В Бийске загорелся трамвай, находящийся на маршруте

19:20, 15.03.2021 3476

Бийский рабочий

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