Бийск: В МЧС назвали причину возгорания трамвая в Бийске

3

К возгоранию привела неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

Вечером,15 марта в Бийске произошло возгорание трамвая. ЧП произошло в районе Лесозавода.

Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 18:29. Как сообщают в региональном управлении МЧС России, к месту вызова незамедлительно были направлены боевые расчеты 19-й пожарно-спасательной части Бийска и отдельного поста № 1. В ликвидации пожара принимали участие 9 человек личного состава противопожарной службы, 2 автоцистерны.

По данным ведомства, к возгоранию привела неисправность узлов и механизмов транспортного средства.

На момент прибытия огнеборцев, пассажиры трамвая успели самостоятельно покинуть горящий салон. В результате происшествия никто не пострадал.

В Бийске загорелся трамвай, находящийся на маршруте

19:20, 15.03.2021 3476

Бийский рабочий