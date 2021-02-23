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Алтайский край

Бийск: В марте 2021 года будет два периода сильных магнитных бурь

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

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Такой прогноз дает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Один из периодов придется уже на начало месяца – пик будет 1 марта. Мощность магнитных волн в этот день составит пять баллов. На следующий день магнитосфера будет возмущенной, что соответствует четырем баллам.

Кроме того, сильная буря (так же в пять баллов) ожидается и 17-18 марта.

В марте 2021 года будет два периода сильных магнитных бурь1

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

В целом по прогнозу 2021 год будет относительно спокойным с умеренным ростом солнечной активности. За год ожидается до 10-20 слабых и 1-2 заметных магнитных бурь.

  • В эти дни как никогда необходим здоровый сон: помните, что взрослому человеку требуется в среднем 8 часов сна в сутки.
  • Больше ходите пешком. Ходьба тренирует нервную систему, а ведь именно ее погодные перепады выбивают в первую очередь.
  • Чаще ходите в баню (если нет противопоказаний). Любители бани почти не замечают температурных изменений, потому что уже привыкли к резким перепадам температуры и влажности.
  • Откажитесь от алкоголя – от этого только увеличится нагрузка на сосуды.
  • Пересмотрите свое меню – в дни магнитных бурь в крови повышается уровень холестерина, поэтому не ешьте жирного и сладкого. Перед завтраком рекомендуется выпивать стакан свежевыжатого фруктового или овощного сока.

Бийский рабочий

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