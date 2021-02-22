Бийск: В марте в Бийске возобновятся ночные экскурсии по городу в беговом формате

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Активисты-бегуны продолжат мероприятия, которые начали в 2020 году.

Пробежка в неспешном темпе по старинной части города с остановками у самых красивых памятников архитектуры – серию необычных экскурсий по Бийску для любителей бега продолжат после мартовских праздников.

— Побежим в сторону Успенского Собора, мимо особняков купцов Васенева, Иванова, торгового дома Сычевых. Узнаем кто такие купцы Морозовы и какой они внесли вклад в город. Затем мимо пассажей до усадьбы Асанова и обратно. Длина маршрута составит около 3 км и будет проходить мимо исторических зданий, — рассказали организаторы в соцсетях.

Кроме того, они подчеркнули, что ждут на пробежку не только жителей Бийска, но и гостей города – готовы рассмотреть варианты размещения. Анонс предстоящего мероприятия уже нашел отклик у жителей Новокузнецка: они написали, что хотят участвовать.

Организуют третью ночную забег-экскурсию по старинному Бийску сообщество «Бег Бийск», спортивное объединение @altai3race и региональный фонд «Проект Алтай» @projectaltai.

Добавим, что минувшей осенью такой культурно-спортивный формат знакомства с городом был принят «на ура»: на дистанцию выходили до 40 человек одновременно.

Сейчас мероприятие состоится 12 марта – сбор у драмтеатра в 21.00.

Пробежка в -30: в Бийске активисты здорового образа жизни устроили забеги

15:15, 04.01.2021 904

Бийский рабочий