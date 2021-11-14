Бийск: В локдаун почти все работали. Коротко о ситуации с COVID на 14 ноября
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Полностью воздержались от работы в ноябрьский локдаун только 9% россиян – такие данные приводит в своем опросе сервис hh.ru
- С начала пандемии коронавирусом в России заболели более 9,03 млн человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее количество случаев заражения COVID-19 составило 8,99 млн. За последние сутки заразились 39 256 человек, причем у 9,4% из них не было клинических проявлений болезни, отмечали в оперштабе.
- За последние сутки в России умер 1241 человек, заразившийся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это новый рекорд по смертности.
- Татьяна Голикова: «Большинство погибших от ковида — это пожилые граждане. С этим невозможно мириться. Это наши с вами мамы, папы, бабушки, дедушки, близкие знакомые. Я думаю, что в каждой семье есть такие потери. И эти потери связаны с нашим с вами поведением. С нашим с вами неделанием сделать то, что мы должны. Просто пойти и привиться».
- Голикова назвала 5 регионов, где за неделю ухудшилась ситуация с коронавирусом: Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская и Томская области.
- Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49% — оперштаб.
- Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Предлагаемые решения по введению QR-кодов являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID, сообщила пресс-служба правительства.
- Совет Федерации рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке, как только документ поступит из Госдумы.
- Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте поможет избежать появления значимых мутаций COVID-19, заявил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что благодаря такой мере непривитые граждане не будут передавать возбудитель болезни.
- Введение в РФ системы QR-кодов для посещения магазинов и пользования общественным транспортом только для вакцинированных или имеющих антитела к COVID-19 поддерживает 14% россиян, свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru. В свою очередь, против такого нововведения выступают две трети россиян (68%), среди сограждан, не проходивших вакцинацию, таких подавляющее большинство (88%).
С введением QR-кодов на Алтае трафик сократился даже в продуктовых магазинах
15:47, 13.11.2021 1690