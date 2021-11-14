ГОРНЯК22 14.11.2021
Алтайский край

Бийск: В локдаун почти все работали. Коротко о ситуации с COVID на 14 ноября

Горняк22
4 часа Ago

0

Полностью воздержались от работы в ноябрьский локдаун только 9% россиян – такие данные приводит в своем опросе сервис hh.ru

  • С начала пандемии коронавирусом в России заболели более 9,03 млн человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее количество случаев заражения COVID-19 составило 8,99 млн. За последние сутки заразились 39 256 человек, причем у 9,4% из них не было клинических проявлений болезни, отмечали в оперштабе.
  • За последние сутки в России умер 1241 человек, заразившийся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это новый рекорд по смертности.
  • Татьяна Голикова: «Большинство погибших от ковида — это пожилые граждане. С этим невозможно мириться. Это наши с вами мамы, папы, бабушки, дедушки, близкие знакомые. Я думаю, что в каждой семье есть такие потери. И эти потери связаны с нашим с вами поведением. С нашим с вами неделанием сделать то, что мы должны. Просто пойти и привиться».
  • Голикова назвала 5 регионов, где за неделю ухудшилась ситуация с коронавирусом: Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская и Томская области.
  • Уровень коллективного иммунитета в России составляет 49% — оперштаб.
  • Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. Предлагаемые решения по введению QR-кодов являются экстренной мерой на фоне сложной ситуации с COVID, сообщила пресс-служба правительства.
  • Совет Федерации рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке, как только документ поступит из Госдумы.
  • Введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте поможет избежать появления значимых мутаций COVID-19, заявил РИА Новости директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что благодаря такой мере непривитые граждане не будут передавать возбудитель болезни.
  • Введение в РФ системы QR-кодов для посещения магазинов и пользования общественным транспортом только для вакцинированных или имеющих антитела к COVID-19 поддерживает 14% россиян, свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru. В свою очередь, против такого нововведения выступают две трети россиян (68%), среди сограждан, не проходивших вакцинацию, таких подавляющее большинство (88%).

В локдаун почти все работали. Коротко о ситуации с COVID на 14 ноября 1

С введением QR-кодов на Алтае трафик сократился даже в продуктовых магазинах

15:47, 13.11.2021 1690

 

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Информационный центр СК РФ: Ответственность за изготовление и использование поддельных сертификатов о прохождении вакцинации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Информационный центр СК РФ: Ответственность за изготовление и использование поддельных сертификатов о прохождении вакцинации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
4 часа Ago
Сертификат о вакцинации является официальным документом, который подтверждает прохождение гражданином профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней.Листай карточки и #Узнавай о...
Горняк22: СК РФ: Услуги тех, кто выписал вам липовый сертификат, квалифицируются по статье уголовного закона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: СК РФ: Услуги тех, кто выписал вам липовый сертификат, квалифицируются по статье уголовного закона — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
4 часа Ago
Принять верное решение порой не просто. Особенно когда информация вокруг противоречива. Одно можно сказать с уверенностью: сложная эпидемиологическая ситуация касается...
Горняк22: Умер экс-начальник краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко

Горняк22: Умер экс-начальник краевого управления автомобильного транспорта Василий Величко

Горняк22
4 часа Ago
Свеча памяти Фото: pexels.com До последнего времени Величко являлся председателем Совета ветеранов Алтайского краевого управления автомобильного транспорта 10 ноября ушел...

Читать по теме:

ВТОПЕ: