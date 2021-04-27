Бийск: В лес нельзя: с 28 апреля в Алтайском крае вводят особый противопожарный режим

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Ситуация с ландшафтными пожарами в регионе ухудшается из-за установившейся теплой погоды.

Более 400 термоточек зафиксировали спутники на территории Алтайского края, где установилась жаркая погода. Для недопущения пожаров в регионе планируют ввести особый противопожарный режим и ограничить доступ жителей в леса, сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

— В Алтайском крае планируется ввести особый противопожарный режим. Такая необходимость возникла для предотвращения негативного развития лесопожарной ситуации с учетом погодных условий. По состоянию на 26 апреля спутниками на территории края зафиксировано 444 термоточки на площади 10 тыс. 295 га, из которых 33 термоточки на площади 482 га представляли угрозу лесным участкам. Жителям будет ограничен доступ в леса.

Там отметили, что режим планируется ввести с 28 апреля после подписания губернатором региона Виктором Томенко соответствующего указа.

— Основной целью введения режима является недопущение появления открытого огня на лесных участках и прилегающей территории для минимизации возможного ущерба от природных пожаров. Ежегодно весной в крае мы имеем всплеск ландшафтных пожаров. На апрель и май прошлого года пришлось 68% от общей площади, пройденной пожарами за весь пожароопасный сезон. За прошедшие выходные пострадало 11 участков земли лесного фонда общей площадью 9,61 га.

Всё горит: только за один воскресный день на Алтае ликвидировали 64 пожара

10:11, 26.04.2021 300

Бийский рабочий