Бийск: В каком случае бийчанам могут отказать в получении выплаты на детей от 3 до 7

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Возможность подать заявление на перерасчет выплаты появилась с 1 апреля 2021 года.

Более 4 000 тысяч бийчан обратились в соцзащиту за перерасчётом суммы денежной выплаты на детей от 3-х до 7 лет. При этом отказы в выплате уже получили порядка 200 семей.

Ежемесячная денежная выплата на детей от 3-х до 7 лет составляла 5 100 руб. 50 копеек. Её получали семьи, доход которых не превышал прожиточного минимума, а это 10 665 рублей на каждого члена семьи. В 2021 году власти объявили об увеличении данной ежемесячной выплаты. В зависимости от дохода семьи сумма выплаты может достигать 50, 75 или 100% от величины прожиточного минимума.

Возможность подать заявление на перерасчет выплаты появилась с 1 апреля 2021 года. Однако, вместо предполагаемого увеличения суммы, некоторым семьям вообще откажут в получении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3-х до 7 лет. Составлен перечень ограничений, по которым в ведомстве могут отказать в получении выплаты.

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15:43, 22.04.2021 811

Бийский рабочий