Бийск: В конце мая вновь откроется Музей истории алтайской духовной миссии

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Музей был на реконструкции и к маю его залы обещают открыть для постоянных экскурсий.

Бийский музей вновь откроется после полутора лет закрытых залов – он расположен в старинном архиерейском доме, когда-то здесь жил епископ, а во времена СССР долгое время размещали управление военной частью.

Музей истории алтайской духовной миссии отмечает свое 13-летие. Сейчас в его экспозициях насчитывается свыше 60 000 уникальных экспонатов, часть из них принесли бийчане. Религиозные реликвии пережили лихие годы революций, гражданских войн и гонений, но сохранились в семьях горожан.

Внимание привлекает и фисгармония из Чикаго, владельца бийской иконописной мастерской, и макет первой городской крепости, подлинные деньги, бумажные копеечки или банкноты размером почти с альбомный лист. Много здесь и посуды, икон, вышитых рушников и старинных книг. Как правило, для посетителей в музее показывают не только залы с экспонатами, но и водят по тайным ходам и подземным строениям.

Обновленный Музей истории алтайской духовной миссии откроется в конце мая.

Старое фото: на Казанке

07:20, 28.06.2019 8567

Бийский рабочий