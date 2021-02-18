Бийск: В краевом управлении МЧС пояснили, как и где можно жарить шашлыки • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

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С начала года в силу вступил ряд значительных изменений в сфере пожаробезопасности.

Так, россиянам сказали строго: разводить костры ближе, чем в 50 метрах от построек, теперь запрещено. В преддверии весны остро встал вопрос: неужели придется подальше спрятать мангалы?

Вот и в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю говорят, что именно «шашлычный вопрос» был наиболее болезненно воспринят жителями региона. Как пояснил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров, по этому поводу на Алтае даже пришлось проводить публичные слушания.

Действительно, разводить огонь ближе, чем в 50 метрах от построек, нельзя. Но если при этом используются емкости — например, бочки для сжигания, это расстояние сокращается вдвое.

А вот с шашлыками все еще проще. Жарить их на даче по-прежнему можно — при использовании мангала, жаровни или барбекю.

Расстояние до построек в этом случае должно быть не менее пяти метров, что на фоне обсуждаемых 50-ти уже выглядит вполне исполнимым.

Денис Лозин: открытый огонь разводить нельзя, но жарить шашлыки можно

15:05, 19.01.2021 1160

Бийский рабочий