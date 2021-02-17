Бийск: В конце февраля Алтайский край накроет магнитная буря • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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В последней декаде февраля метозависимые люди могут ощутить сразу две магнитные бури.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, 21 февраля ожидается магнитная буря уровня G1, которая может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.

Также 4-балльная магнитная буря ожидается 27 февраля. Такое явление люди иногда даже не замечают. Но при наличии проблем со здоровьем особенно важно соблюдать осторожность.

Недомогания могут ощущать и те, у кого здоровье в порядке — во время магнитных бурь возможны приступы головных болей, повышение давления, обострение тревожности и депрессий. В эти дни возрастает конфликтность и желание выяснить отношения.

Не накручивайте себя: совет кардиолога, как вести себя в дни магнитных бурь

18:47, 13.01.2021 844

Бийский рабочий